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Федеральные новости
 Суд Ростова решает вопрос об аресте имущества бывшей жены экс-министра Рачаловского
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Суд Ростова решает вопрос об аресте имущества бывшей жены экс-министра Рачаловского

Федеральные новости 29.10.2026 18:29
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29.10.2026 18:29


В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону рассматривают ходатайство об аресте имущества бывшего министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского. Прокуратура заявила, что часть его активов продана, а другая перешла к бывшей супруге, поэтому обвинение требует наложить обеспечительные меры на объекты, оказавшиеся в собственности третьих лиц. Окончательное решение суд примет после изучения дополнительных материалов, сообщает Привет-Ростов.

Рачаловский проходит обвиняемым по делу вместе с экс-заместителем губернатора Виктором Гончаровым, бывшей замминистра Ольгой Горбаневой и руководителем агрохолдинга Вадимом Ванеевым. Им вменяют превышение должностных полномочий и мошенничество при выделении субсидий компаниям «Донстар» и «Евродон» в 2018 году. По версии обвинения, предприятия получили господдержку на 155 млн рублей, хотя не соответствовали условиям её предоставления, после чего обе компании обанкротились.

Трое фигурантов частично признали вину, Виктор Гончаров причастность отрицает. В ходе заседания его защита обратила внимание на то, что имущество её доверителя арестовано, тогда как в отношении Рачаловского аналогичные ограничения пока не введены.

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