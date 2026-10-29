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 Военную службу участников СВО зачтут в стаж муниципальной
Участникам специальной военной операции, решившим строить карьеру в органах местного самоуправления, предлагают включить периоды военной службы по контракту и службы в войсках Росгвардии в стаж муниципальной службы. Как сообщают «Ведомости»,...
Федеральные новости

Военную службу участников СВО зачтут в стаж муниципальной

Федеральные новости 29.10.2026 17:55
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29.10.2026 17:55


Участникам специальной военной операции, решившим строить карьеру в органах местного самоуправления, предлагают включить периоды военной службы по контракту и службы в войсках Росгвардии в стаж муниципальной службы. Как сообщают «Ведомости», аналогично предлагается засчитывать период работы в органах внутренних дел в стаж работы в органах местного самоуправления.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 28 октября. Среди авторов инициативы: председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый заместитель Ирина Яровая, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, заместитель Инна Святенко, первый зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике Дарья Лантратова и другие.

Изменения предлагается внести в законы о статусе военнослужащих, а также о службе в органах внутренних дел РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас военная служба по контракту не учитывается в стаже муниципальной службы. Это не дает преимущества военным при поступлении на работу в органы местного самоуправления в отличие от гражданских служащих. Участники спецоперации могут претендовать только на старшие или младшие группы должностей, которые не имеют требований к стажу: старший специалист II и III разряда, специалист I и II разряда, специалист. Младшие должности муниципальной службы, как правило, имеют низкий оклад, относятся к обеспечивающему персоналу и выполняют технические, канцелярские и первичные исполнительские функции.

Предложенная мера позволит ветеранам претендовать на главные, высшие и ведущие должности, для которых требуется стаж от двух лет и более. Также станет возможным установить ежемесячную надбавку к окладу за выслугу лет, определить продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и назначить пенсию.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Лантратовой, участников спецоперации важно привлекать к муниципальной службе. Это люди «с сильным характером, колоссальной ответственностью и умением быстро принимать решения в стрессовых ситуациях». Данное высказывание созвучно и позиции Владимира Путина, отмечавшего ранее необходимость активного привлечения участников СВО на государственную и муниципальную службу и необходимость корректировки квалификационных требований.

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