



В Дубовском районе Волгоградской области завершён ремонт подъездной дороги к сёлам Давыдовка и Прямая Балка. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, протяжённость участка составила 19,8 км.

Специалисты подрядной организации провели фрезерование и устройство выравнивающего слоя, отремонтировали покрытие и примыкания, укрепили обочины, установили знаки и нанесли разметку. Работы стартовали в апреле и завершились в соответствии с графиком.

Дорога важна для жителей, поскольку связывает населённые пункты с региональной трассой, ведущей к Волгограду. Кроме того, ремонт затронул участок, где расположен ФАП Прямобалкинского сельского поселения, – теперь у жителей есть комфортный проезд к медицинскому учреждению.

Напомним, с 2014 по 2025 год в регионе построено, реконструировано и отремонтировано порядка 5,1 тыс. км дорог. В 2026 году выполняется ремонт 255 км – задачи по реализации дорожных проектов ранее поставил губернатор Андрей Бочаров.

Фото: администрация Волгоградской области