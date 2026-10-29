В Волгоградской области в 2026 году построили 14 ЭЗС: в планах еще 10





14 электрозаправочных станций введены в эксплуатацию с начала 2026 года на территории Волгоградской области. В 2027 году по госпрограмме в Волгоградской области планируют открыть еще 10 ЭЗС.

По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, в этом году в Волгограде, Михайловке, Среднеахтубинском, Новоаннинском, Дубовском, Чернышковском и Новониколаевском районах появились по одной станции, в Волжском - три ЭСЗ, а в Котельниковском районе — четыре.

Расширение сети зарядных станций будет способствовать развитию в стране экологичного и экономичного электротранспорта, позволит активнее использовать на территории региона электромобили как жителям Волгоградской области, так и транзитникам, отметили в комитете.

Напомним, в декабре 2022 года Волгоградская область вошла в число пилотных субъектов РФ по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей. За эти годы в регионе оборудовали 110 электрозаправочных станций. С прошлого года субсидирование инвесторов, развивающих в стране зарядную инфраструктуру для электромобилей, осуществляется по новому нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».