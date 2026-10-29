Жителя Михайловки осудят за покупку лекарств по фальшивым рецептам





Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Михайловки. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина обвиняется в приобретении и использовании заведомо поддельных медицинских рецептов на сильнодействующие препараты.

По данным следствия, с апреля по июнь 2025 года он четыре раза купил через интернет фиктивные рецепты и предъявлял их в аптеках Серафимовича и станицы Клетской, получая лекарства для личного употребления. Подделку выявили при проверке, мужчина признался.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Уголовное дело направлено в Серафимовичский районный суд.