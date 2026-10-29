Фонду капремонта Волгоградской области в 7 раз ищут нового директора

В Волгограде объявлен открытый конкурс на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора – УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области». Заявления от возможных кандидатов, способных возглавить организацию с миллиардным оборотом, принимаются до 27 ноября, сообщили в комитете ЖКХ региона.

Напомним, что с момента создания УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» в 2014 году смена генерального директора фонда происходит уже в седьмой раз. Прежний директор Василий Каменских, которого выбрали по итогам конкурса в декабре 2023 года, уволился с связи с переходом на другое место работы. Исполняющей обязанности гендиректора с 1 октября 2026 года стала Наталья Пасечник.

Конкурс на замещение вакантной должности гендиректора фонда капремонта проходит в несколько этапов. Кандидаты должны соответствовать определенным требованиям по образованию, опыту работы и не иметь проблем с законом. Победитель определяется на финальном этапе после итогового собеседования.