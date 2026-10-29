



В Волгограде Центральный районный суд поставил точку в деле о нелегальной предпринимательской деятельности инспектора ДПС Борисова А.И. Полицейский с 2000 года поставил на поток куплю-продажу автомобилей, реализовав за 26 лет 220 транспортных средств. Многие из них имели вип-номера с уникальными и симметричными комбинациями.

- Сотрудник вопреки установленным запретам лично и через доверенных лиц занимался предпринимательской деятельностью, от которой получал внушительный доход на свои личные счета и счета членов своей семьи, не декларируя его в порядке, установленном антикоррупционным законодательством, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, изучив доказательства, суд пришёл к выводу, что сторона защиты не смогла обосновать легальность получаемых инспектором и его семьёй доходов. Решением Центрального районного суда Волгограда в доход государства были изъяты у Борисова А.И. и троих членов его семьи финансы в размере 8,9 млн рублей, а также три автомобиля «Мерседес-Бенц» стоимостью порядка 7 млн рублей. Решение может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»