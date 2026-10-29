На «Волгоград Арене» вырастет новый газон за 13 миллионов





На обновление футбольных полей на «Волгоград Арене» выделено 13 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, объявлен конкурс на поиск подрядчика. До начала лета на главном стадионе Волгограда будут проведены работы по реновации и сервисному обслуживанию натурального газона и искусственного травяного покрытия с песком и резиновой крошкой, а также площадок с искусственным травяным покровом.

Как следует из техзадания, исполнитель должен будет срезать верхний слой старого натурального газона, вывезти демонтированный материал, выровнять поверхность поля после срезки, поэтапно поднять ворс прошивки, в том числе ручным методом пройтись по поврежденным участкам. Заключительной фазой реновации должно стать внесение песка, удобрений и посев семян.

А вот сервисное обслуживание газона должно стартовать в феврале 2027 года и продлиться до начала лета. Оно включает в себя целый комплекс работ по уходу за травяным ковром: внесение удобрений, подсев, покос, аэрацию, а также «игровую стрижку» поля шпиндельной косилкой, нанесение разметки поля, ремонт поля после тренировки или матча.

Напомним, последняя реновация футбольного поля «Волгоград Арены» проводилась в конце 2024 – начале 2025 года. Тогда на эти цели было выделено 4 миллиона рублей. Однако и объем работ был меньше.



