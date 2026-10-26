



В Камышинском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Skoda Octavia и «Лада Гранта». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на федеральной трассе Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград».

По предварительной информации, вечером 25 октября на 542-м километре трассы 23-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с «Ладой Грантой».

В результате аварии водитель «Лады» и двое его пассажиров – 19-летний молодой человек и 42-летняя женщина – от полученных травм скончались на месте. Водитель «Шкоды» и его пассажир доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области