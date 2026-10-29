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Общество

«Отопления нет, но оно есть»: жильцы замерзающего дома в Волгограде жестко потребовали от УК тепла

Общество 29.10.2026 19:27
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29.10.2026 19:27



Жители дома №5 по улице Ухтомского в Советском районе Волгограда, доведенные до отчаяния отсутствием отопления в своих квартирах, не выдержали и устроили разнос руководителю УК «Kvartal34», требуя немедленно согреть дом. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, отопительный сезон осенью этого года в их доме так и начинался. 

– Мы неоднократно жаловались управляющей компании, просили, требовали, все было бесполезно. Только и слышали – идет наладка, слесари работают. То они сваливали на раскопки, которые к нашему дому отношения не имели. Никто в итоге в доме не работал, никого из рабочих мы не видели. 29 октября люди собрались и пошли в прокуратуру. Только после этого батареи в доме начали теплеть. Но мы рано обрадовались – через некоторое время они снова стали ледяными. А на верхних этажах у людей потекли потолки, – делятся волгоградцы своей бедой. 

А накануне, 28 октября, люди пришли в управляющую компанию, чтобы задать вопрос, когда УК начнет работать и подключит дом к отопления, руководству в лоб. Общение с коммунальщиком люди сняли на видео. Однако конструктивного диалога не вышло. 

– Мы говорим, что в нашем доме ни в одной из квартир нет отопления, а директор говорит, что задвижки открыты, тепло идет, и надо только развоздушить систему. Мы ему предлагаем – пойдемте, сами посмотрите, что батареи холодные. Он нам в ответ – придет слесарь и посмотрит. Спрашиваем – где слесарь? Он отвечает – он на объекте. Мы – ему: на каком объекте? Он стоит у подъезда, курит. Вот такой получился разговор, мы ему про Фому, а он – про Ерему! – возмущаются горожане.

В качестве доказательств своих слов об отсутствии отопления в трехэтажке жители сняли видео из квартир, где волгоградцы подтверждают – батареи холодные, а семьи со стариками и детьми мерзнут. 

Тем не менее руководитель УК «Kvartal34» Владислав Барабанов в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» заявил почти то же самое, что и жильцам.

– Задвижки в дом открыты, тепло подается. Батареи могут быть холодными из-за образования воздушных пробок, – заявил директор. 

На вопрос корреспондента, когда будут проведены работы по развоздушиванию системы, он заверил, что сразу после разговора с журналистом отправит в трехэтажку слесаря. 

Однако жители, которые уже не первый раз слышат эти обещания, но не видят реального результата, директору УК не верят. И хотят, чтобы он понес наказание за срыв отопительного сезона, к которому, как уверяли власти, город был давным-давно готов. 

Видео жителей дома

Фото из архива ИА «Высота 102»

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