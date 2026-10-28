Сегодня, 28 октября, Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор 64-летней жительнице Ахтубинска Астраханской области, которая в мае этого года на своем автомобиле Opel Astra сбила на пешеходном переходе 9-летнюю девочку. Cильнейшим ударом школьницу подбросило вверх, после чего она врезалась в лобовое стекло и отлетела на асфальт.
При этом водитель покинула место происшествия и отправилась на плановый осмотр в ветклинику со своей собакой. А ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали.
Суд приговорил фигурантку уголовного дела к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с последующим лишением права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев.
Кроме того, по иску прокуратуры в пользу пострадавшей девочки взыскана компенсация морального вреда на сумму 500 тыс. рублей.