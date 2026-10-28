



Сегодня, 28 октября, Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор 64-летней жительнице Ахтубинска Астраханской области, которая в мае этого года на своем автомобиле Opel Astra сбила на пешеходном переходе 9-летнюю девочку. Cильнейшим ударом школьницу подбросило вверх, после чего она врезалась в лобовое стекло и отлетела на асфальт.

При этом водитель покинула место происшествия и отправилась на плановый осмотр в ветклинику со своей собакой. А ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали.

Напомним, этот вопиющий случай произошел 8 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Прибрежная. Свидетелями происшествия стали байкеры, которые нашли виновницу ДТП в одной из ветеринарных клиник. Когда женщину спросили, почему она не остановилась, она ответила с поразительным спокойствием: «Ей же начали оказывать помощь! Я хотела вернуться, когда сделаю свои дела. Сначала мне нужно было отвести собаку на прием!».

Суд приговорил фигурантку уголовного дела к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с последующим лишением права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, по иску прокуратуры в пользу пострадавшей девочки взыскана компенсация морального вреда на сумму 500 тыс. рублей.



