В Волгограде пожарные тушат здание заброшенного катка на ул. Никитина





В Кировском районе Волгограда очевидцы засняли крупный пожар в очередном заброшенном здании. На этот раз пламя объяло помещения бывшего ледового катка на ул. Никитина. Судя по опубликованным с места события кадрам, загорелось одно из пустующих подсобных сооружений.

Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. На месте работают пожарные расчёты. Специалистам уже удалось остановить распространение огня.

- В 13:12 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Волгограда. В неэксплуатируемом здании горела деревянная обрешетка кровли на 100 кв. метров. Пожарно-спасательные подразделения 5-й ПСЧ локализовали горение в 13:38, - сообщили в ведомстве.

Причины возгорания предстоит установить экспертам после завершения тушения. По предварительной информации, погибших и пострадавших в ходе инцидента нет.

Отметим, ранее в здании катка уже происходил крупный пожар. Так, в августе 2023 года здесь выгорело порядка 300 кв. метров заброшенных помещений.

Фото: Волгоград / max.ru