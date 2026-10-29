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Общество

В двух пробах волгоградской колбасы нашли кишечную палочку

Общество 29.10.2026 13:00
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29.10.2026 13:00


Специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» с начала года проверили 115 образцов местной колбасной продукции общим объёмом 558,4 тонны. В лаборатории исследовали варёные, полукопчёные и сырокопчёные колбасы, сардельки и сосиски – всего проведено 637 испытаний на соответствие ГОСТам и техрегламентам Таможенного союза.

Продукцию проверили на микробиологические показатели, сырьевой состав, массовую долю белка, влаги и жира, а также на наличие лекарственных препаратов. В двух пробах обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП), которые недопустимы в колбасных изделиях.

– Наличие БГКП указывает на микробное загрязнение. Это может произойти из-за нарушения санитарных норм на производстве, недостаточной термической обработки, использования загрязнённого сырья, проблем с оборудованием или несоблюдения условий транспортировки и хранения, – пояснила заместитель заведующего лабораторией Екатерина Пономарева.

Такие бактерии относятся к условно-патогенной микрофлоре и могут вызвать пищевое отравление. Партия продукции с БГКП подлежит изъятию из оборота, а производитель обязан установить причины нарушения и предотвратить их повторение.

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