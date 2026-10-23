



Распространенное накануне, 22 октября, заявление межрегионального управления Росприроднадзора относительно волгоградского ООО «МОЛОТ» произвело эффект разорвавшейся бомбы. Помимо того, что компанию, которая занимается обработкой и утилизацией строительных отходов, обвинили в причинении ущерба на космическую сумму – более 2,7 миллиарда рублей, так еще в ее деятельности надзорное ведомство усмотрело признаки реализации преступной схемы. Однако в компании, в свою очередь, выступили с ответным заявлением и заподозрили, в свою очередь, Росприроднадзор в разрушении репутации переработчика отходов.

Что это за компания, ООО «МОЛОТ»? Как ранее сообщало V102.RU, организация занимается обработкой и утилизацией строительных отходов на территории Волгограда. На эти участки свозятся отходы бетона, старого асфальта и кирпичей, которые остаются после сноса аварийных домов, ремонта дорог, где эти отходы путем переработки превращаются во вторичный строительный материал – отсев, крошку или щебень. И получают вторую жизнь для нового строительства.

Как утверждают в межрегиональном управлении Росприроднадзора, поводом для проверки деятельности компании стали многочисленные обращения граждан. На основании этого, подчеркнули в надзорном ведомстве, и были проведены проверочные мероприятия в отношении ООО «МОЛОТ», в том числе с привлечением правоохранительных органов.

Какие претензии предъявлены ООО «МОЛОТ»?

Как пояснили в Росприроднадзоре, для реализации инвестпроекта «Производственно-технический комплекс по производству и хранению строительных материалов» администрацией Волгоградской области компании были предоставлены в аренду без проведения торгов четыре участка, расположенные по следующим адресам: ул.им. Шопена (Разгуляевский проезд, 1/3), шоссе Авиаторов, ул.им. Шурухина и ул.им. Шиллера.

Кроме того, по заключенному с администрацией Дзержинского района Волгограда соглашению, за коммерческой организацией была закреплена территория общего пользования, прилегающая к эксплуатируемым ООО «МОЛОТ» объектам, которая должна содержаться в надлежащем состоянии и убираться. Однако, утверждают в Росприроднадзоре, условия заключенного соглашения компания не выполняет.

- По результатам проведённых проверок установлено, что под видом реализации инвестиционного проекта на территории вышеуказанных земельных участков, ООО «МОЛОТ» фактически осуществляется незаконная деятельность по размещению строительных отходов на почве в балках и оврагах в отсутствие проведенной государственной экологической экспертизы, что влечет причинение вреда почве, как компоненту окружающей среды, - цитата из опубликованного надзорным ведомством сообщения.

По данным лабораторных исследований, говорится далее, в почве нашли такие загрязняющие вещества, как железо, натрий, алюминий, магний, калий, цинк, кальций, кобальт, сульфаты, хлориды, нефтепродукты.

Компанию также заподозрили в действиях, которые, по мнению надзорного ведомства, ведут к недополучению неналоговых доходов, так как, размещая отходы на земельных участках, организация выдает акты об утилизации и тем самым освобождают отходообразователей от внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.





На основании этого в Росприроднадзоре перешли уже к более серьезным заявлениям.

- Таким образом, ООО «МОЛОТ» осуществляя экономическую деятельность под видом утилизации отходов, благоустройства территорий и реализации инвестиционного проекта, фактически осуществляет незаконную деятельность по размещению отходов и созданию объектов размещения отходов на территории Волгограда. Действия ООО «МОЛОТ» содержат признаки преступной схемы по размещению отходов производства и потребления на земельных участках под видом реализации инвестиционного проекта, - такой вывод сделали в природоохранном ведомстве.

Также в РПН заявили, что бездействие по изъятию из пользования земельных участков и по пресечению данной деятельности «способствует формированию объектов наколенного ущерба, для ликвидации которых в будущем может потребоваться значительное количество бюджетных средств». Общую сумму ущерба в ведомстве уже подсчитали – получились те самые заоблачные 2,7 миллиарда. Считали, исходя из количества размещенных на почве отходов.

В связи со всем вышесказанным межрегиональное управление Росприроднадзора направило в правоохранительные органы материалы «для дачи оценки по признакам уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст.ст. 254, 246, 247 УК РФ в отношении должностных лиц и бенефициаров ООО «МОЛОТ».

Что ответили в компании на претензии Росприроднадзора? Между тем, в ООО «МОЛОТ» категорически не согласны с такими выводами ведомства и с более серьезными подозрениями в адрес компании.

- Все происходящее мы рассматриваем через призму коммерческого противостояния с нашими конкурентами, - высказал свое мнение генеральный директор компании Игорь Клишин. – Скажу больше, нам даже известны имена заявителей. Удивляет даже не это. Почему-то Росприроднадзор игнорировал загрязнения соседних с нами участков, видных невооруженным взглядом, и при этом пытался найти любую возможность оштрафовать нас. Мы - практически единственная компания в регионе, которая полностью соблюдает законодательство в области обращения со строительными отходами, и это рушит бизнес недобросовестных игроков на этом рынке. Тем не менее космические штрафы выставляются тем, кто работает с соблюдением всех норм.





Игорь Клишин утверждает, что его компания – не первая и не последняя в этом ряду, но эти действия благополучно опротестовываются в судах, а штрафы – сокращаются на порядок. Однако, переживает руководитель, подобные события наносят удар по репутации добросовестных организаций, работающих в этой сфере.

Как утверждает собеседник, уже состоялись несколько судов, по результатам которых в действиях Росприроднадзора было выявлено нарушение норм действующего законодательства.

- Это установлено решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 07.09.2026, по результатам которого материалы административного дела в отношении ООО «МОЛОТ» направлены на новое рассмотрение. Кроме того, решением Арбитражного суда Волгоградской области от 08.10.2026 установлены грубые нарушения Росприроднадзором норм действующего законодательства Российской Федерации при рассмотрении возражений ООО «МОЛОТ» на результаты проверки. Также в Арбитражном суде Волгоградской области рассматриваются несколько дел по заявлениям компании, в которых будет дана оценка правомерности действий Росприроднадзора, - пояснил Игорь Клишин.

Он напомнил, что судебная практика не всегда складывается в пользу РПН. Так, еще более космическую сумму – около 4 миллиардов рублей, природоохранное ведомство предъявляло компании «Красота под ногами». Однако в итоге заявленные требования были удовлетворены на 0,08%, а конечный ущерб вместо нескольких миллиардов составил менее 3 миллионов рублей.

Игорь Клишин выразил готовность и дальше отстаивать репутацию своей компании в судах. По его мнению, настоящий вред окружающей среде причиняют «левые» перевозчики, которые сваливают строительные отходы на территории частного жилого сектора, в лесополосах и в оврагах на территории Волгограда и области. Однако поймать таких нарушителей крайне сложно. Как, например, уличить некоторых недобросовестных строителей, которые на месте сноса зданий тут же перемалывают их «останки», не имея на то соответствующих разрешений. Гораздо удобнее, продолжает собеседник, прийти к легальной компании, имеющей четкий адрес, необходимые лицензии и оборудование для переработки отходов, которые затем используются в деле созидания и нового строительства, и найти, «за что зацепиться».



