4 турпроекта Волгоградской области вошли в «Белую книгу» ФАС

Несколько лучших практик в сфере событийного туризма Волгоградской области среди малых городов вошли в «Белую книгу» ФАС РФ. Как сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства, по итогам 2025 года в число лучших практик реализации Национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы и стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в «Белую книгу» включены четыре проекта: Камышинский арбузный фестиваль «Зело отменный плод!», фестиваль-конкурс художественного вязания изделий из пуха «Хопёрская мастерица» и «Козье шоу»» и виноградный фестиваль «Дубовская лоза». При этом инициативы региона размещаются в «Белой книге» ФАС уже более пяти лет подряд.