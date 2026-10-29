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Общество

4 турпроекта Волгоградской области вошли в «Белую книгу» ФАС

Общество 29.10.2026 10:17
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29.10.2026 10:17


Несколько лучших практик в сфере событийного туризма Волгоградской области среди малых городов вошли в «Белую книгу» ФАС РФ. Как сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства, по итогам 2025 года в число лучших практик реализации Национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы и стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в «Белую книгу» включены четыре проекта:  Камышинский арбузный фестиваль «Зело отменный плод!», фестиваль-конкурс художественного вязания изделий из пуха «Хопёрская мастерица» и «Козье шоу»» и виноградный фестиваль «Дубовская лоза». При этом инициативы региона размещаются в «Белой книге» ФАС  уже более пяти лет подряд. 

Как отметили в регуправлении антимонопольной службы, эти  мероприятия создают благоприятные условия для продвижения туристического потенциала малых городов Волгоградской области, развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, что отмечено на федеральном уровне как уникальная проконкурентная практика.

Справка. «Белая книга» - проект ФАС России, обобщающий лучшие практики региональных органов власти и местного самоуправления, направленные на развитие конкуренции.


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