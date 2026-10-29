Жилой дом и хозпостройки сгорели в Волгоградской области





Пожарные расчеты потушили пожар в частном домовладении в селе Терса Еланского района Волгоградской области. По сообщению очевидцев, в результате происшествия без крова осталась семья.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании деревянного дома, пристройки к нему, хозпостройки и сена на открытой территории поступило на пульт оперативного дежурного сегодня, 29 октября, в 14:28 мск. Общая площадь пожара составила 94 кв.м.

Пожарные подразделения ликвидировали возгорание в 16:07. Погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.

Видео: «Еланский водитель ДТП и ЧП» / t.me