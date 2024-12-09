Политика

Светлана Горелова продлит полномочия главной по тарифам в регионе

Политика 09.12.2024 17:53
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09.12.2024 17:53


Профильный комитет Волгоградской областной думы рекомендовал на должность председателя комитета тарифного регулирования администрации региона действующего руководителя Светлану Горелову. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу парламента. 

Напомним, что сегодня, 9 декабря, стартовала процедура рассмотрения кандидатов на посты глав комитетов областной администрации с участием депутатов. Действующие руководители на профильных комитетах отчитываются о проделанной работе. 

Так, по итогам прошедших в течение дня заседаний уже рекомендованы на пост главы облкомимущества Екатерина Кульгускина и на пост главы облкомэкономразвития – Галина Быкадорова. 

– На заседании комитета областной думы по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, развитию потребительского рынка, труду и занятости под председательством Владимира Ефимова состоялось рассмотрение кандидатуры на должность руководителя регионального комитета тарифного регулирования. Решением думского комитета Светлана Горелова рекомендована для назначения на должность председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области, – сообщили в парламенте региона. 

Отметим, что на прошлой неделе губернатор Андрей Бочаров продлил полномочия шестерым своим замам. До сих пор остается неизвестным, кто возглавит в администрации области социальный и силовой блоки. 

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