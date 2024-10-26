Спорт

В РФС откликнулись на критику поля на «Волгоград Арене»

Спорт 26.10.2024 07:04
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26.10.2024 07:04


В Российском футбольном союзе  прокомментировали слова  главного тренера ФК «КАМАЗ» Ильдара Ахметзянова о плохом состоянии поля на «Волгоград Арене».

- Видел высказывание тренера команды «КАМАЗ» Ахметзянова, поэтому попросил коллег из ФНЛ предоставить полную информацию о текущем состоянии газона. Делегат ФНЛ прислал актуальные фотографии газона. Читатели могут сами оценить, можно ли играть на таком поле. Но чтобы полностью исключить все опасения, вчера была проведена внеочередная проверка с использованием специального оборудования, которое подтвердило, что поле полностью соответствует стандартам международных матчей, — заявил генсек РФС   Максим Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, как сообщало V102.RU, главный тренер «КАМАЗа» подверг жесткой критике состояние поля на волгоградском стадионе после матча с «Ротором».

- Я хочу спросить — где это поле, где этот газон? Я, может, ошибаюсь, но у вас самый худший газон в этой лиге. Как бы это ни звучало. Вы идете на 18-ом месте по качеству поля с большим отрывом. Таких газонов нет. Нужно уважать не только себя, но и своих футболистов и тренера, которые хотят демонстрировать футбол. На такой поляне можно комбинировать, однако это дополнительная нагрузка и усилие. Это умение и мастерство в сложных ситуациях. Не все могут справиться. Помимо антуража и болельщиков, которым можно поставить пять с плюсом, за газон вам большой-большой неуд в моем понимании. Может, вы скажете, что это классное поле, тогда окей, - эмоционально заявил тогда Ильдар Ахметзянов.

Ранее, напомним, с осторожной критикой поля на «Волгоград Арене» выступали и другие тренеры некоторых команд, которые играли в городе-герое. В дирекции по эксплуатации стадиона ранее на запрос V102.RU заявили, что реновация газона запланирована после завершения осенней части сезона в 2024 году. .

Между тем, 19 ноября на «Волгоград Арене» пройдет товарищеский матч сборных России и Сирии.

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