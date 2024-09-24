Спорт 24.09.2024 08:18
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24.09.2024 08:18
Работы по реновации футбольного поля на «Волгоград Арене» планируется провести после завершения осенней части сезона в 2024 году. Об этом рассказали V102.RU в ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» в ответ на редакционный запрос, касающийся состояния футбольного поля.
Недовольство газоном на главной арене Волгограда ранее сдержанно высказывали главные тренеры команд, которые проводили матчи на этой площадке. В том числе, представитель клуба «Чайка» Михаил Семенов на послематчевой пресс-конференции назвал его «тяжелым». Высказывался по этой теме и главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев.
В то же время в дирекции учреждения информагентству пояснили, что инспекционный контроль качества футбольного поля стадионов проводится комиссией ФНЛ не позднее, чем за 10 дней до даты проведения поединка.
- В случае, если качество футбольного поля перестает соответствовать регламентным требованиям, то стадион к проведению матча не допускается. По итогам каждого инспекционного визита комиссия ФНЛ направляет отчет о состоянии футбольных полей стадионов. При этом она имеет право принятия окончательного решения по готовности или неготовности поля к проведения матчей, - рассказали о процедуре контроля в учреждении.
Так как еще ни разу запланированный матч на стадионе не отменялся и не переносился, то можно сделать вывод, что качество футбольного поля вполне позволяло проводить здесь игры. Тем не менее, в дирекции признали, что последние работы по обновлению газона проводились на «Волгоград Арене» лишь в 2020 году. Причем в мае 2024 года дирекция заключила договор на реновацию травяного газона с компанией «Крона Спорт» стоимостью в 4 миллиона рублей. Однако работы летом так и не были проведены. Дирекция, как выяснилось, внесла изменения в заключенный договор, который позволил компании «реанимировать» газон гораздо позже.
Работы, по всей вероятности, пройдут зимой, так как осенняя часть чемпионата Первой лиги заканчивается в конце ноября, а второй этап стартует в марте 2025 года.
Как следует из технического задания, специалистам предстоит при помощи специальной техники и оборудования на площади 7300 кв.м. срезать верхний слой газона, не повредив его. Далее поверхность поля необходимо выровнять и поднять ворс прошивки. Также предусмотрено внесение кварцевого песка, удобрений и посев новой травы.
Итогом реновации, как ожидают, станет достижение плотности травяного покрова во всех зонах не менее 85 %, поверхностного сцепления во всех зонах не менее 2,76 кгм., а также отсутствие сорных растений.
Для справки: в 2020 году на поддержание футбольного поля «Волгоград Арены» в «спортивной» форме выделялось 8 миллионов рублей.
Фото V102.RU
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