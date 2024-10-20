Главный тренер «КАМАЗа» поставил «большой-большой неуд» за поле «Волгоград Арены»

Напомним, V102.RU недавно также поднимало тему качества покрытия футбольного поля. В ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» в ответе на редакционный запрос пояснили, что реновацию газона проведут после завершения осенней части сезона в 2024 году.
Спорт 20.10.2024 08:15
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20.10.2024 08:15
Напомним, V102.RU недавно также поднимало тему качества покрытия футбольного поля. В ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» в ответе на редакционный запрос пояснили, что реновацию газона проведут после завершения осенней части сезона в 2024 году.
Главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов остался доволен атмосферой на «Волгоград Арене», однако при этом раскритиковал качество поля. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая накануне, 19 октября, состоялась после матча 15-го тура Первой лиги, в котором сине-голубые на «Волгоград Арене» обыграли клуб из Набережных Челнов со счетом 1:0, передает V102.RU.- На такие арены хочется приезжать играть. Когда есть антураж и большое количество болельщиков, которые поддерживают свою команду. Я, если честно, слышал их до игры, когда мы выходили. Потом погружаешься в матч. Уже не так обращаешь внимания. Побольше бы таких стадионов, таких команд и такого числа фанатов, которые гонят команду вперед. Я думаю, что это был один из факторов. Но у меня встречный вопрос — а что у вас с газоном? Почему он такой? Такой стадион, столько болельщиков. Команда с большими намерениями. По крайней мере, мне так кажется, что руководство клуба и город хотят больших задач. В любом случае они будут поставлены через какое-то время. Я не знаю, не лезу никуда. Я слышал, что с трибуны кричали ваши болельщики во втором тайме — во что вы играете? Я хочу спросить — где это поле, где этот газон? Я, может, ошибаюсь, но у вас самый худший газон в этой лиге. Как бы это ни звучало. Вы идете на 18-ом месте по качеству поля с большим отрывом. Таких газонов нет. Нужно уважать не только себя, но и своих футболистов и тренера, которые хотят демонстрировать футбол. На такой поляне можно комбинировать, однако это дополнительная нагрузка и усилие. Это умение и мастерство в сложных ситуациях. Не все могут справиться. Помимо антуража и болельщиков, которым можно поставить пять с плюсом, за газон вам большой-большой неуд в моем понимании. Может, вы скажете, что это классное поле, тогда окей, - эмоционально выступил специалист.
В свою очередь наставник волгоградцев похвалил своих подопечных за самоотдачу.- Кто бы что ни говорил, мы с «Черноморцем», «Аланией» и тем же Хабаровском, может быть, чуть меньше, но создаем столько моментов и не реализовываем. И опять игра катилась к ничьей. Удачно в концовке сыграли замены. Кухарчук отдал голевую передачу, Лаврищев забил. Я, конечно, рад за нашу когорту нападающих, что у них теперь три гола на четверых. Двигаемся дальше. Первый тайм получился более-менее отличным. Во второй половине болельщики нас хорошо поддерживали. Было видно, что у ребят горят глаза. Поэтому, наверное, в концовке хватило сил, чтобы забить этот долгожданный победный гол. Мы имели представление о «КАМАЗе». Хорошая, крепкая команда, которая просто так нам очки не отдаст ни и у нас, ни у себя. Достаточно опытный клуб, выступающий не первый год в ФНЛ. Знает, как добиваться нужного результата. Особенно на выезде. Поэтому эта победа вдвойне приятна, — заявил Бояринцев.
Напомним, V102.RU недавно также поднимало тему качества покрытия футбольного поля. В ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» в ответе на редакционный запрос пояснили, что реновацию газона проведут после завершения осенней части сезона в 2024 году.
Недовольство газоном на главной арене Волгограда ранее сдержанно высказывали главные тренеры команд, которые проводили матчи на этой площадке. В том числе, представитель клуба «Чайка» Михаил Семенов на послематчевой пресс-конференции назвал его «тяжелым». Высказывался по этой теме и главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ФК «КАМАЗ» vk.com (архив), СК «Ротор» vk.com (архив)
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