



В Светлоярском районе Волгоградской области идут поиски 66-летней Людмилы Пацан. Женщина ушла из дома 25 ноября и не вернулась, сообщают поисковики

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», зона поиска охватывает территорию от рабочего посёлка Южный до СНТ «Энергетик».

Не исключено, что женщина могла заблудиться и направиться в соседний со Светлоярским районом Волгоградской области Красноармейский район Волгограда.

Приметы: женщина хрупкая – рост 163 см, худощавое телосложение. Седые волосы, голубые глаза.

Была одета: куртка темно-зеленого цвета с оранжевым капюшоном, черные брюки, темно-зеленые сапоги, черная шапка.

Всех, кто видел женщину или может знать, где она может находиться, просят сообщать информацию по номеру 112 или в полицию – поиски ведутся добровольцами совместно с сотрудниками ГУ МВД.



