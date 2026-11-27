29 ноября, 15:00, «Волгоград Арена». На встречу 20-го тура Лиги PARI между «Ротором» и «КАМАЗом» назначена бригада во главе с Семёном Медведевым из Екатеринбурга. Волгоградский клуб идёт на 11-м месте, команда из Набережных Челнов занимает 14-е.
Судейские назначения:
Почему внимание будет повышенным. Этот матч «Ротор» играет дома после выездной серии, которая оставила волгоградцам больше вопросов, чем очков: ничья – 1:1 со «СКА-Хабаровском» и поражение от «Нефтехимика» – 1:2. По трём эпизодам в этих играх клуб обратился в ЭСК РФС:
Пенальти в матче с «СКА-Хабаровском». На 32-й минуте в ворота «Ротора» назначили 11-метровый. Эксперты считают, что оснований не было.
Красная карточка Руслану Байтукову. Полузащитник удалён на 41-й минуте игры с «Нефтехимиком». По оценке тренерского штаба, эпизод не тянул на прямую красную.
Отсутствие санкций в отношении Ивана Пяткина из «Нефтехимика». На 50-й минуте той же игры эпизод с футболистом, по мнению «Ротора», заслуживал красной карточки.
В пресс-службе подчёркивают: цель обращения – не оспорить результат, а добиться единых критериев трактовки подобных эпизодов и не допустить повторения ошибок арбитров.
Так что работа бригады Медведева в Волгограде будет под прицелом болельщиков и специалистов: назначение судей на этот матч воспринимается не как рядовая формальность, а через призму того, как судейский корпус отработал последние матчи «Ротора».