По данным Волгоградского ЦГМС, в Волгограде в субботу прогнозируют северо-западный ветер. Температура воздуха ночью достигнет -5…-7º; днем будет -1…-3º. Дороги в Волгоградской области местами покроются льдом. При прояснении в ночь с субботы на воскресенье столбик термометра может опуститься до -12º; днем будет 0…-5º.

В последний день осени в регионе будет также морозно. 30 ноября в Волгограде ночью ожидается-6…-8º; днем -4…-6º. А в регионе ночные морозы могут усилиться при прояснении до -14º. Днем будет комфортнее - всего -2…-7º. При этом осадков синоптики в ближайшие три дня не обещают.