



В Волгограде сегодня, 2 мая, Волгоградский областной суд продлил меру пресечения в отношении Екатерины Аккубековой. Женщина, как ранее сообщало ИА «Высота 102», обвиняется в убийстве собственного 9-месячного сына, а также неисполнении родительских обязанностей (ст.156 и п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Напомним, что в августе 2023 года Аккубекова, оставив в квартире на ул. Автомагистральной ребенка, отправилась в гости к друзьям на другой конец Волгограда. Женщина отсутствовала на протяжении нескольких дней – все это время ее сын умирал в одиночестве без воды и еды. 7 августа труп мальчика обнаружила приехавшая из деревни бабушка. Также сообщалось, что ребенок был рожден Аккубековой от мужчины, который на момент преступления находился в зоне специальной военной операции.

Во время задержания и избрания меры пресечения летом 2023 года детоубийца заливалась слезами и сообщала СМИ, что боится встречи с супругом. Сегодня же, судя по кадрам, опубликованным Объединенной пресс-службой судов Волгоградской области, Екатерина Аккубекова чувствует себя достаточно раскованно – женщина привела себя в порядок и даже распустила косы перед встречей с судом и журналистами.

– Постановлением суда Аккубекова проведет под стражей до 22 июля 2024 года. Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела назначено на 15 мая, – сообщили в пресс0службе судов Волгоградской области.