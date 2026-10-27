ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и логистике Украины

В ночь на 27 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам транспортной инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Киеве поражены несколько цехов по производству и хранению беспилотников большой и средней дальности, в том числе предприятия «Оаклайн» (БПЛА FP-1 и FP-2 компании «Файер Поинт»), а также мастерская по сборке БПЛА самолётного типа. Кроме того, удар нанесён по автожелезнодорожному мосту «Южный», используемому для транзита военных грузов.

В Харьковской области уничтожен разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный Логистический Центр», где хранились и распределялись материально-технические средства, грузы двойного назначения и разведывательные БПЛА для ВСУ. Также на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы в порт Черноморск Одесской области.