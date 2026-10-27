В Волгограде жилые массивы накрыло чёрное облако от горящей свалки





27 октября в Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл крупный пожар. Очевидцы сообщали об огромном столбе дыма, накрывшем жилые массивы, прилегающие к 3-й Продольной магистрали.

- Дышать нечем. С утра стоит очень едкий запах горелого пластика и как будто то шерсти. Выглянула на улицу – стоит огромный столб чёрного дыма. Поднимается откуда-то стороны Продольной. Судя по всему, очаг находится где-то за «шайбой», - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

Информацию о возгорании подтвердили и в МЧС России. По данным специалистов, пожар уже удалось обуздать.

- В 8:51 поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе. Горит мусор глубокого залегания. Пожарно-спасательные подразделения 15-й ПСЧ локализовали горение в 9:11 на площади 100 кв. метров, - подчеркнули в спасательном ведомстве.

Отметим, причины возгорания экспертам предстоит установить по итогу завершения полной ликвидации горения.

Фото: Волгоград / max.ru