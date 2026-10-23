Южный окружной военный суд признал виновным Виталия Илюшина в совершении преступлений за содействие террористической деятельности. Суд установил, что с 3 февраля 2022 по 29 июня 2025 годы житель Волгоградской области, разделяя взгляды запрещенной террористической организации «Артподготовка»*, оформил 44 перевода на общую сумму 149 766 руб. 73 рублей на ее интернет-сервисы.

Мужчину приговорили к 12 годам в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и со штрафом в размере 550 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.