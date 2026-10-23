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Жителя Волгоградской области осудили на 12 лет за денежные переводы террористам

Расследования 23.10.2026 08:16
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23.10.2026 08:16


Южный окружной военный суд признал виновным Виталия Илюшина в совершении преступлений за содействие террористической деятельности. Суд установил, что с  3 февраля 2022  по 29 июня 2025  годы житель Волгоградской области, разделяя взгляды запрещенной террористической организации «Артподготовка»*, оформил 44 перевода на общую сумму 149 766 руб. 73 рублей на ее интернет-сервисы. 

Мужчину приговорили к 12 годам в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и  со штрафом в размере 550 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде. 

*Признана экстремистской и террористической, запрещена на территории Российской Федерации.

Фото Южного окружного суда

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