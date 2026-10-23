Волгоградца приговорили к 13 годам за поджог знакомой

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал 35-летнего местного жителя виновным в покушении на убийство с особой жестокостью. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, утром 5 июля 2026 года мужчина во дворе дома на улице Дзержинского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с женщиной, с которой недавно познакомился, облил ее спиртом и поджег зажигалкой.