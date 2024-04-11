



Первыми на месте дорожно-транспортного происшествия в Волгограде, в результате которого пострадали четверо школьников, оказались сотрудники Росгвардии. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в управлении. Росгвардейцы вызвали на место экстренные службы и оказали первую помощь детям.

Напомним, на ул. Ополченской в Волгограде в 09.555 11 апреля водитель Renault Duster сбила на переходе четверых детей, которые направлялись в школу. Один ребенок – 12-летняя девочка – находится в реанимации больницы №7, состояние троих детей оценивается специалистами как средней степени тяжести.

По информации пресс-службы управления Росгвардии в Волгоградской области, сотрудники вневедомственной охраны оказались очевидцами происшествия.

– Росгвардейцы первыми вызвали скорую и ГИБДД, после чего оказали пострадавшим доврачебную помощь, – сообщили в управлении.

Момент наезда иномарки на детей зафиксировал видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей, который во время ДТП оказался на пересечении ул. Андреева и Ополченской. На кадрах видно, что дети оказались на проезжей части перед иномаркой, когда водитель уже проезжала перекресток. Сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области предстоит установить, выехала водитель на пересечение улиц на запрещающий или разрешающий сигнал светофора.

Фото: прокуратура Волгоградской области