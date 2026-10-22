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Расследования

20-летнего волгоградца за пуск в работу нарколаборатории дали 12,5 лет колонии

Расследования 22.10.2026 16:50
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22.10.2026 16:50


Волгоградский областной суд признал 20-летнего Алексея Патрина виновным в незаконном производстве наркотиков в подпольной лаборатории и покушении на их сбыт. За содеянное ему назначено 12,5 лет колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствием и судом установлено, что с июня 2025 года по январь 2026-го Патрин организовал в Волгограде лабораторию для серийного производства наркотиков. Необходимое для этого оборудование он разместил в двух гаражных боксах. У волгоградца был сообщник, с которым он познакомился в Интернете. Уголовное дело в отношении этого лица выделено в отдельное производство.

Патрин успел произвести 1087,131 грамма мефедрона, который планировал реализовать при помощи тайников. Однако сделать этого не успел, так как был задержан 24 января текущего года при попытке доставить дополнительное оборудование в подпольную лабораторию. Свою вину подсудимый признал частично. Приговор вступил в законную силу. 

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