



Координационный совет при Правительстве РФ утвердил контрольные цифры приема в вузы на 2027/28 учебный год. Эти цифры включают объем и структуру бюджетных мест, которые будут распределены между университетами на конкурсной основе. Итоги конкурса должны быть подведены до 29 декабря, как сообщило Минобрнауки РФ.



При составлении плана учитывались прогнозы кадровой потребности, подготовленные Минтрудом, а также результаты приемной кампании 2026 года. Особое внимание уделялось направлениям, важным для технологического развития страны, и для них предусмотрены дополнительные бюджетные места.



Наибольшее увеличение набора произойдет на направлении «Машиностроение» - на 516 мест. По направлению «Информатика и вычислительная техника» будет добавлено 290 мест, по клинической медицине - 283, по ядерной энергетике - 241, а по информационной безопасности - 236. Также будет увеличено количество мест по прикладной геологии, горному делу, нефтегазовому делу и геодезии - на 181 место.

Специальности, связанные с кораблестроением и водным транспортом, получат дополнительно 124 места, а направления, связанные с наземным транспортом - 96 мест. В Минобрнауки подчеркнули, что при распределении бюджетных мест приоритет отдается подготовке специалистов для ключевых отраслей экономики. Традиционно наибольшее количество мест выделяется на инженерно-технические, естественнонаучные, медицинские, педагогические и сельскохозяйственные направления. Контрольные цифры приема будут утверждены приказом Минобрнауки до 1 ноября.



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