Убийцу водителя в Волгограде нашли спустя 30 лет по забытому шлепанцу





Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор 52-летнему мужчине за преступление, совершенное более 30 лет назад. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 6 июля 1992 года подсудимый Валерий Г. в Кировском районе Волгограда остановил ВАЗ-21011, попросив водителя довезти его до Ворошиловского района. В пути следования водитель назвал стоимость поездки, но сумма не устроила пассажира. В салоне возник конфликт, после чего подсудимый ударил водителя ножом в шею.

Раненый мужчина смог выбраться из машины, упав на асфальт, однако спасти его не удалось – он умер от обширной кровопотери.

Преступник скрылся, однако спустя много лет возмездие его настигло. На помощь сыщикам пришла молекулярно-генетическая экспертиза. В салоне автомобиля, принадлежавшего убитому, были обнаружены отпечатки пальцев и шлёпанец, обронённый подсудимым при бегстве с места происшествия. Проверка по дактилоскопическим и генетическим базам данных подтвердила принадлежность следов Валерию Г.

Однако подсудимый свою вину не признал. Он утверждал, что погибший якобы угрожал ему ножом, а он всего лишь пытался выбить его из рук водителя.

Но избежать наказания ему не удалось. Мужчина проведет в колонии общего режима 10 лет.

Приговор в законную силу не вступил.