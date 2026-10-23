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Расследования

В Волгограде нашли сбившего 11-летнюю девочку водителя мотоцикла с люлькой

Расследования 23.10.2026 10:37
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23.10.2026 10:37




Полицейским удалось найти водителя мотоцикла, который 21 октября сбил 11-летнюю девочку. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, дорожное происшествие случилось 21 октября на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе. В 18-30 мотоцикл наехал на ребенка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Однако водитель покинул место ДТП, а девочку госпитализировали. 

Тем не менее личность мужчины была установлена. Им оказался 62-летний волгоградец. По его словам, он возвращался в тот день с дачи. Однако не смог пояснить, почему покинул место ДТП. И затруднился ответить на вопрос, заметил ли, что сбил человека. При этом стекло на люльке мотоцикла было разбито. 

Суд, рассмотрев административный материал автоинспекторов, лишил мужчину водительских прав сроком на один год. Полицейские продолжают расследование обстоятельства происшествия.   

Видео ГУ МВД по Волгоградской области


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