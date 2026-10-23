Полицейским удалось найти водителя мотоцикла, который 21 октября сбил 11-летнюю девочку. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, дорожное происшествие случилось 21 октября на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе. В 18-30 мотоцикл наехал на ребенка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Однако водитель покинул место ДТП, а девочку госпитализировали.

Тем не менее личность мужчины была установлена. Им оказался 62-летний волгоградец. По его словам, он возвращался в тот день с дачи. Однако не смог пояснить, почему покинул место ДТП. И затруднился ответить на вопрос, заметил ли, что сбил человека. При этом стекло на люльке мотоцикла было разбито.