



В Волгограде для удобства болельщиков футбольного матча «Ротор» — «Уфа» ПривЖД запустит дополнительные пригородные поезда. 1 ноября они развезут посетителей стадиона «Волгоград Арена» по домам.

Электричка № 6339 «Краснооктябрьская – Шпалопропитка» отправится с конечной «Краснооктябрьская» в 19:00, а с нижней платформы остановки «Мамаев Курган» в 19:17. Прибытие на станцию «Шпалопропитка» запланировано на 20:13.

Электричка № 6437/6438 «Волгоград-1 – Волжский» отправится со станции «Волгоград-1» в 18:34, а в 18:40 уже покинет остановочную площадку «Мамаев Курган». Прибытие в Волжский на одноимённую станцию запланировано на 19:18.

Фото из архива ИА «Высота 102»