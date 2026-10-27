



В январе-августе 2026 года работодатели Волгоградской области разместили 227 вакансий в сфере фитнеса и салонов красоты. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-августе 2025 года в регионе было опубликовано 312 предложений о работе, сообщили в компании hh.ru.

Снижение числа вакансий в Волгоградской области происходит на фоне роста интереса россиян к работе в индустрии, отметили эксперты.

При этом на фоне сокращения предложений зарплаты таких сотрудников в Волгоградской области несколько снизились. В январе-августе 2026 года медианная предлагаемая зарплата в вакансиях сферы фитнеса и салонов красоты составила 62 тыс. руб. против 63,7 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года, сократившись примерно на 3%.

При этом снижение медианной зарплаты оказалось значительно менее выраженным, чем сокращение количества вакансий. Это может говорить о том, что работодатели стали осторожнее подходить к открытию новых позиций, но не пересматривают зарплаты.