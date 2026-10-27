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Общество

Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме с виртуальной зарубежной картой

Общество 27.10.2026 08:49
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27.10.2026 08:49


 Мошенники, действующие через интернет, похищают персональные данные россиян и их деньги, используя схему оформления «виртуальной иностранной карты». Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ.

ТАСС сообщает, что злоумышленники публикуют в сети объявления, предлагая за плату оформить виртуальную карту иностранного банка для оплаты услуг и покупок за границей. Для этого они просят предоставить реквизиты банковской карты, копию паспорта и другую личную информацию. После этого мошенники требуют оплаты услуги, похищая переведённые средства и не выполняя своих обязательств.

Полученные данные могут быть использованы для кражи денег со счетов россиян или оформления кредитных обязательств на их имена. МВД рекомендует не передавать паспортные данные незнакомым людям, независимо от их заявлений и предлагаемых услуг. Также ведомство советует не раскрывать реквизиты банковских карт и коды подтверждения.

 

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