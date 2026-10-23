Волгоградцу дали 12 лет колонии за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам колонии строгого режима 51-летнего жителя Волгоградской области. Мужчина получил такое суровое наказание за то, что финансировал террористическую деятельность запрещенной организации, сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.

Установлено, что подсудимый на протяжении трех лет – с февраля 2022 по февраль 2025 года совершил 42 денежных перевода на общую сумму 150 тысяч рублей с помощью телеграмм-кошелька в адрес движения, признанного экстремистским и запрещенным в России. Эта организация также внесена в единый список террористических организаций.

За содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) осужденный также выплатит штраф в сумме 550 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.