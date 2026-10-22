Дмитрия К., участника СВО, могут посадить на серьезный срок, если признают его дезертиром за то, что он не бросил свою 9-летнюю дочку после смерти бывшей супруги. Несмотря на то, что мужчина, с его слов, сообщил руководству военной части о том, что его ребенок остался без матери и просил рассмотреть его рапорт об увольнении в связи с возникшими жизненными обстоятельствами, командование игнорировало просьбы военнослужащего. Мало того, Дмитрия объявили в розыск и через некоторое время задержали.

В ближайшее время Дмитрия ждет суд и, в случае признания его вины, девочке, которая уже осталась без мамы, придется потерять и отца и отправиться в детский дом.

Смертельные обстоятельства

Дмитрий К. является жителем Саратовской области. В декабре 2024 года он подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. У мужчины за спиной к тому моменту было два брака и он был официально женат в третий раз.

Девятилетняя дочка Дмитрия – его ребенок от первого брака. Бывшая жена мужчины Дарья проживала с ней в Волгограде. Еще двое детей Дмитрия, трех и восьми лет, от второго брака, также остались с его бывшей супругой. В настоящее время он женат на женщине, которая воспитывает своего сына, а общих детей у пары пока нет.

Новая семья Дмитрия проживает в поселке под Саратовым. Там он и собирался провести свой отпуск, который ему предоставили с 8 по 25 августа 2025 года.

– И тут я узнаю, что моя бывшая жена Дарья, у которой прогрессировало тяжелое заболевание, слегла. Она была еще дома, но уже не могла ухаживать за дочерью. Я забрал Леру и привез домой в Саратов. И тут происходят другие несчастья. 13 сентября состояние Дарьи резко ухудшается – и она попадает в реанимацию в волгоградскую больницу. В этот же день с пневмонией госпитализируют в саратовскую больницу мою дочку. А 22 сентября я узнаю о смерти Дарьи. У Леры остался только я, ее отец, больше родственников у нас нет, – рассказывает мужчина.





После печальных хлопот, связанных с похоронами, начались не менее тяжелые будни, когда Дмитрию надо было решать вопросы со здоровьем перенесшей непростое заболевание дочери, а также с новой школой.

– Бросить ребенка и уехать в часть за тысячи километров (Дмитрий подписывал контракт в Нижегородской области, – Прим. ред. ИА «Высота 102») я не мог. Я был и сейчас остаюсь для Леры единственным родным человеком. И 20 октября 2025 года я обратился за помощью к юристу, чтобы законным способом прервать военную службу в связи с чрезвычайными обстоятельствами и необходимостью ухаживать и воспитывать несовершеннолетнего ребенка, которая только что осталась без мамы, – продолжает собеседник.

Тем более, подчеркивает мужчина, основания, по которым можно было демобилизоваться, были предусмотрены в Указе Президента РФ № 580 от 3 августа 2023 года. Согласно Указу, военнослужащий по контракту имеет право на досрочное увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам в связи с необходимостью ухода за ребенком, которого военнослужащий воспитывает без отца или матери.

Однако на поданный юристом рапорт из военной части ответа не последовало.

– Рапорт – это документальное доказательство того, что я не скрывался и не уклонялся. Мы пытались законно решить конфликт между службой и необходимостью быть с ребенком. 9 февраля мы обращаемся в военно-следственный отдел, но тоже никаких ответов не получаем, только уведомления, что наши документы были приняты. Потом мы решили обратиться в суд с иском о признании бездействия командования части, которое так и не рассмотрело мой рапорт. И 11 сентября военный гарнизонный суд в Нижнем Новгороде частично удовлетворяет иск и обязывает рассмотреть командование рапорт. При этом в пояснениях со стороны ответчика каждый раз фигурировали разные показания: то они утверждали, что рапорт был оставлен без должного внимания, то что он поступил, но они его не рассмотрели. Однако даже после вступления решения суда в законную силу дело с мертвой точки не сдвинулось – рапорт мой так и не рассмотрели, – рассказывает Дмитрий.





«Считаем целесообразным воссоединение…»

Зато в другом направлении «военная машина» закрутилась с куда большей скоростью. Когда весной этого года Дмитрий по просьбе друга поехал с ним на машине в Камышин, там их остановили полицейские. При проверке документов выяснилось, что Дмитрий находится в розыске как самовольно оставивший воинскую часть.

– Это стало для меня шоком. Я не вернулся из отпуска не потому, что не хотел служить, а потому, что у меня на руках осталась 10-летняя дочка, которая сначала находилась рядом с умирающей матерью, потом попала в больницу, а потом и вовсе потеряла маму. Я остался у дочки единственным родным человеком. Тем более, что я ни от кого не скрывался, не прятался. Я официально через адвоката вел переписку с воинской частью, но не получал ответы на свои обращения, - констатирует Дмитрий.

Все это время, пока Дмитрий пытался решить законным способом вопрос с командованием части, его дочка ходила в школу и пыталась привыкнуть к новой для нее обстановке в семье своего папы.





О ситуации, сложившейся в семье военного, были в курсе и органы опеки. Сотрудники этой службы посещали Леру, обследовали условия проживания ребенка, которые были признаны нормальными. Они также подготовили заключение, в котором признали необходимым проживание оставшейся без мамы девочки с ее родным отцом.

– В связи с тем, что Дмитрий К. является единственным законным представителем Валерии К., в целях защиты имущественных и личных прав малолетнего ребенка, обеспечения ее воспитания, образования, основных потребностей, учитывая ее малолетний возраст, в котором девочка потеряла свою мать и находится в состоянии адаптации после ее смерти, учитывая, что близкие родственники по линии матери и отца отсутствуют, считаем целесообразным воссоединение Дмитрия К. со своей дочерью для дальнейшего исполнения им родительских обязанностей, – цитата из документа.

Однако отца с дочерью все-таки разлучили. Дмитрия отвезли в военную часть в Камышине, где он находится до сих пор. Мужчина не имеет права покидать не только территорию части, но и этаж в здании. Здесь он пробудет до заседания суда, которое состоится уже 26 октября. При том, что командование части продолжает игнорировать решение суда об обязании рассмотреть рапорт, военные следователи провели расследование в отношении Дмитрия буквально за несколько дней, предъявив ему серьезные обвинения.

«Должен быть оправдан»

Как рассказал ИА «Высота 102» адвокат Дмитрия Евгений Дереза, уголовное дело в отношении его подзащитного было возбуждено 19 августа 2026 года.

– Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы). Однако по делам данной категории для квалификации содеянного по статье 337 УК РФ необходимо установить наличие цели уклониться от исполнения обязанностей военной службы на определенный срок, предусмотренный указанной нормой ( абз. 3 п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 мая 2023 г. № 11). Цель, как выяснилось по делу, - забота о малолетнем ребенке, неоставление его в опасности в силу малолетнего возраста, поскольку мать ребенка – бывшая супруга военнослужащего умерла в сентябре 2025 года, соответственно, единственный близкий ребенку человек – его отец. Ведь бабушки и дедушки также давно умерли, – комментирует юрист.





Дереза подчеркнул, что доводы защиты заключаются в том, что военнослужащий периодически информировал свою военную часть о том, что заботиться о ребенке, а не уклоняется от службы, что будет детально подтверждено в рамках судебного следствия, а это является основными юридически-значимыми обстоятельствами.

– А если цель – не уклониться от исполнения обязанностей военной службы, а забота о детях, то и преступления по статье 337 УК РФ нет, а значит, отец детей должен быть оправдан. Согласно ст.17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. При этом у военнослужащего есть и другие несовершеннолетние дети, которые в случае признания судом его виновным, останутся без отца на столь длительное время с учетом того, что он регулярно оказывает материальную поддержку всем своим детям. В соответствии с ч. 3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого, – продолжает Евгений Дереза.

По его словам, в случае, если военнослужащего осудят и он получит реальный срок – ребенок, только потерявший маму, может остаться и без папы, и очутиться в детском доме. Поэтому адвокат надеется на справедливое правосудие, какое предусмотрено уголовно-процессуальным законом.

Напомним, в похожую историю в 2025 году попал многодетный отец Руслан Жадаев из Жирновского района. Его супруга бросила четверых детей, и их отцу, участнику СВО, который на тот момент находился в госпитале, пришлось срочно вернуться домой и спасать несовершеннолетних от детского дома. Военный проинформировал командование о критической ситуации в его семье и стал заниматься воспитанием и образованием брошенных его супругой детей, попутно через суд лишив свою жену родительских прав.

Однако, несмотря на это, многодетного отца обвинили в самовольном оставлении военной части. Суд первой инстанции отправил его в колонию на пять лет, однако апелляция заменила реальный срок на условный. Читатели V102.RU с замиранием сердца следили за этой историей и многие выдохнули с облегчением, когда отец четверых детей остался с ними, а они не попали в детдом.