Происшествия

Один в тяжелом состоянии: СК начал проверку после ДТП с четырьмя детьми в Волгограде

Происшествия 11.04.2024 11:46
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11.04.2024 11:46


Следователи СКР организовали проверку по факту ДТП на перекрестке улиц Ополченской и Андреева в Тракторозаводском районе Волгограда, в котором пострадали четверо малолетних детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, сообщает V102.RU. 

По информации СУ СКР по региону, на месте аварии сейчас работают следователи и криминалисты следственного отдела по Тракторозаводскому району. Пострадавших детей доставили в больницу. 

Напомним, по предварительным данным областного главка МВД, авария произошла сегодня в 09.55. Волгоградка за рулем иномарки Renault Duster сбила детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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