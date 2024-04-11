Следователи СКР организовали проверку по факту ДТП на перекрестке улиц Ополченской и Андреева в Тракторозаводском районе Волгограда, в котором пострадали четверо малолетних детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, сообщает V102.RU.

По информации СУ СКР по региону, на месте аварии сейчас работают следователи и криминалисты следственного отдела по Тракторозаводскому району. Пострадавших детей доставили в больницу.

Напомним, по предварительным данным областного главка МВД, авария произошла сегодня в 09.55. Волгоградка за рулем иномарки Renault Duster сбила детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Фото: архив ИА «Высота 102»