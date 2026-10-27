Волгоград украсят к Новому году за 15 млн: это на гирлянды и елки





В Волгограде начали подготовку к Новому году. На эти цели из городского бюджета выделено 14,9 миллиона рублей – соответствующее извещение появилось на сайте госзаказов. Заказчиком работ выступило МАУ «Информационное агентство Волгограда».

Работы подразумевают ремонт, монтаж, в том числе оформление и обслуживание и демонтаж новогодних светодиодных конструкций на пространствах областного центра.

В частности, в городе будут установлены световые композиции, такие как «Фонтан», «Снежная Королева», «Крылья Ангела», «Волшебный фонарь», «Камин», «Подсвечники», «Звездопад света» и другие, каркасные ели высотой от 12 до 16 метров. Комплект новогодних игрушек предусмотрен и для украшения живой ели в Комсомольском саду. Гирлянды и игрушки появятся также на живых деревьях на улице Краснознаменская, на Набережной около памятника «Гаситель», где праздничный вид приобретут 115 елей.

Техзаданием запланированы работы и на общественном пространстве около областного театра кукол. Здесь украсят 20 живых елей гирляндами «Белый свет». Засияют гирляндами и живые деревья на улице Невская около «Белого Аиста». На улице Глубокоовражная украсят гирляндами 32 туи, а на Комсомольском путепроводе установят световые консоли «Звезда с триколором» на опорах. Огни гирлянд загорятся также на 54 елях на участке от проспекта Ленина в границах от ВГАФК до ул. Маршала Крылова.

Работы по ремонту новогодних украшений должны начаться уже с 1 декабря, процесс монтажа – с 21 декабря. Уберут атрибуты Нового года с улиц Волгограда до 21 января.



