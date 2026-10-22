



В Котовском районном суде Волгоградской области сегодня, 22 октября 2026 года, оглашен приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего Сергея Лебедева, который обвинялся в избиении недееспособного пациента, впоследствии скончавшегося в больнице. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, данное дело рассматривали с участием коллегии присяжных заседателей. Они единогласно признали Лебедева виновным, но заслуживающим снисхождения.

Суд исследовал события, которые произошли 8 декабря 2024 года. Лебедев во время ночного дежурства в Котовском психоневрологическом интернате жестоко избил пожилого мужчину, который находился в состоянии деменции и не мог ни говорить, ни ходить. Павел Валентинович Корчагин после этого попал в больницу, однако врачи не смогли его спасти. О криминальном характере травм врачи сообщили в полицию, так и закрутилось расследование этого дела.

Как рассказывал ИА «Высота 102» сын погибшего мужчины, Павел Павлович, проживающий в Санкт-Петербурге, руководство ПНИ не сразу сообщило ему об ужасающих обстоятельствах смерти его отца. По словам мужчины, ему лишь заявили, что его папа умер и настоятельно предлагали похоронить его за счет интерната. Однако Павел Павлович отказался от этого предложения. Но, когда узнал, что на самом деле произошло, не мог долгое время в себя прийти.

По словам Павла Павловича, его отец был настолько беспомощным, что не мог никому причинить вреда. Однако Сергей Лебедев за что-то решил отыграться на инвалиде и жестоко его избил. Мало того, пока подозреваемый не был установлен, он дежурил около своей жертвы в больнице, куда инвалид попал по его же вине.



Судебный процесс над Лебедевым с участием присяжных начался в апреле 2026 года. На этапе следствия Сергей Лебедев признал свою вину. Однако на суде он пошел в отказ и пытался убедить присяжных, что пациента ПНИ избил кто-то другой. Но его утверждения разбились о показания его коллеги, которая также дежурила в ту ночь и слышала глухие звуки ударов. Но женщина, как она потом призналась, побоялась заступиться за инвалида.

По некоторым данным, о жестоком нраве санитара в психоневрологическом интернате было известно многим. Однако это не послужило поводом для служебного расследования внутри учреждения. И в конечном итоге это привело к трагедии.

На фото: погибший Павел Павлович Корчагин, Котовский ПНИ.



