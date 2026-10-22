Больше 1 млн рублей выиграл в лотерею волгоградский риэлтор





Предприниматель в сфере недвижимости из Волгоградской области вернулся из отпуска и выиграл в лотерею от «Столото» более 1 млн рублей. Как рассказали в компании, Алексей Горбатов уже давно пробует удачу в розыгрышах по примеру своего отца. И она, наконец, ему улыбнулась – он выиграл 1 169 565 рублей.

До этого, признается риэлтор, у него уже были мелкие выигрыши. А перед самым крупным он купил в мобильном приложении пять билетов и отметил в них числа, которые пришли ему на ум.

После того, как пришло СМС-сообщение о выигрыше, по его словам, он удивился. Когда раньше везло по мелочи, таких уведомлений он не получал.

- Открыл билет, сначала показалось 100 тысяч, после увидел всю сумму. Позвал жену, чтобы убедиться, что мне это не кажется. Проверили информацию вместе, оказалось правда. Было очень неожиданно и радостно, - признался счастливчик.

На выигранные средства Алексей с супругой, которые воспитывают двоих детей, планируют возместить затраты семейного бюджета и частично погасить ипотеку за квартиру.