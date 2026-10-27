Доходы бюджета Волгоградской области в 2027 году от приватизации объектов недвижимости и имущества ожидаются в размере 9,5 миллиона рублей. Утвержденный прогнозный план включает несколько нежилых помещений и транспорта, подлежащих приватизации в следующем году.

Так, областной бюджет планируют пополнить за счет продажи четырех транспортных средств: двух 13-местных «ГАЗелей» 2007 года выпуска и двух автомобилей Hyundai Sonata 2005 и 2006 года годов выпуска.

Пять нежилых помещений, которые подлежат приватизации, находятся в Камышине, Урюпинске и Волгограде.