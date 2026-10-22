



Калачевский районный суд Волгоградской области вынес приговор женщине, которая брала больных стариков, а после их смерти хоронила их во своем дворе и продолжала получать за них пенсии. «Героиней» этой дикой истории стала 46-летняя женщина, которая с 2011 года взяла под опеку четырех стариков, выписанных из психиатрической больницы.

Она кормила их и ухаживала, а их пенсионные карты хранила у себя. Часть денег она тратила на стариков, а часть – присваивала себе.Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, в 2019 году трое ее подопечных умерли. А один ушел из дома и пропал без вести. Однако после смерти подопечных Анна Н., не поставила в известность сотрудников правоохранительных органов и Соцфонда, продолжая незаконно получать за них пенсии до августа 2025 года. А тела умерших она захоронила на территории земельного участка своего домовладения.Закапывать тела умерших подсудимой помогал её сожитель, но в отношении него уголовное дело было прекращено в связи с его смертью. В судебном заседании подсудимая признала вину в полном объеме и раскаялась. Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Кроме того, в пользу Соцфонда с нее взысканы денежные средства, полученные осужденной мошеннических путем в размере 2 359 012 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.