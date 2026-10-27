Меры поддержки волгоградских семей поручил расширить Владимир Путин





Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям разработать новые меры поддержки семей с детьми. Среди предложенных инициатив - изменение порядка учёта выплат при рождении ребенка для расчёта права на единое пособие, улучшение жилищных условий для семей в сельской местности, развитие аренды семейных автомобилей с детскими креслами и распространение успешных практик помощи беременным женщинам.



Как сообщает Парламентская газета, эти меры были опубликованы на сайте Кремля и основаны на рекомендациях майского заседания Совета по демографической и семейной политике. Правительство РФ должно проанализировать возможность исключения единоразовых региональных выплат при рождении ребёнка из расчёта среднедушевого дохода для назначения ежемесячного единого пособия. Кабмин совместно с профильными комиссиями Госсовета рассмотрит улучшение жилищных условий для семей с детьми в сельской местности.



Предлагается дифференцировать условия поддержки в зависимости от количества детей, отдавая предпочтение индивидуальному жилищному строительству. Ответ по этому вопросу необходимо представить до 15 декабря 2026 года. Регионам также рекомендовано развивать услуги краткосрочной аренды семейных автомобилей с детскими креслами для поездок с детьми. Ответ ожидается до 1 июня 2027 года.



Президент поручил правительству и регионам распространить успешный опыт оказания психологической и информационной поддержки будущим матерям.