Госпаблики Волгоградской области объединили почти 4 млн подписчиков

Аудитория официальных сообществ региона достигла почти 4 млн человек. Как передает ИА «Высота 102», об этом сообщили в Центре управления регионом.

В настоящее время в Волгоградской области действует около пяти тысяч госпабликов. Свои страницы ведут органы исполнительной власти, муниципалитеты, школы и детские сады, медицинские, культурные и спортивные учреждения. Через них жители получают проверенную информацию, разъяснения по актуальным вопросам и могут направлять обращения.

– Сегодня госпаблики – это не просто площадки для публикации новостей. Они стали эффективным инструментом обратной связи, который позволяет жителям получать официальные комментарии и компетентные ответы на свои вопросы в максимально короткие сроки, – отметил руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин.

Координацией системы занимается ЦУР: специалисты помогают администраторам сообществ совершенствовать работу страниц. При поиске официального источника важно проверять наличие отметки «Госорганизация» во «ВКонтакте» — она подтверждает статус страницы и помогает отличать её от ресурсов, распространяющих недостоверные сведения.