

С начала года Управление Россельхознадзора в ходе повторных проверок зафиксировало ликвидацию 15 несанкционированных свалок на сельскохозяйственных землях Волгоградской области, общая площадь которых превышает 1 гектар.

Собственники земель устранили несанкционированное размещение строительного и бытового мусора на сельхозугодиях, находящихся в Городищенском и Фроловском районах. Во всех случаях правообладателям участков были направлены предписания о необходимости ликвидации свалок и возвращении земель в сельскохозяйственный оборот.



Повторные обследования на указанных участках показали, что несанкционированные свалки были устранены. Таким образом эти земли теперь могут быть использованы по назначению - для ведения сельскохозяйственной деятельности.



фото: ИИ-иллюстрация