Расследования

Дело щекотавшей «Родину-мать» Алены Агафоновой передали в суд Волгограда

Расследования 19.03.2024 12:31
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19.03.2024 12:31


Сегодня, 19 марта, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летней Алены Агафоновой. В качестве максимального наказания щекотавшей «Родину-мать» блогеру грозит до 5 лет лишения свободы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма. 

Напомним, ранее Центральный районный суд Волгограда поместил Агафонову в СИЗО на 30 суток. После этого защитник блогера попытался обжаловать постановление районного суда, ссылаясь на то, что девушка не собирается скрываться от следствия. Апелляционная инстанция оставила без изменения меру пресечения. 

Вину в содеянном Агафонова полностью признала. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Волгоградским областным судом, – сообщила главный помощник прокурора по региону Оксана Черединина. – Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под стражей.

Напомним, 7 февраля 23-летнюю девушку задержали за скандальное видео с «Родиной-матерью» по возвращении из Шри-Ланки в аэропорту Шереметьево. 

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