Дело щекотавшей «Родину-мать» Алены Агафоновой передали в суд Волгограда





Сегодня, 19 марта, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летней Алены Агафоновой. В качестве максимального наказания щекотавшей «Родину-мать» блогеру грозит до 5 лет лишения свободы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма.

Напомним, ранее Центральный районный суд Волгограда поместил Агафонову в СИЗО на 30 суток. После этого защитник блогера попытался обжаловать постановление районного суда, ссылаясь на то, что девушка не собирается скрываться от следствия. Апелляционная инстанция оставила без изменения меру пресечения.

– Вину в содеянном Агафонова полностью признала. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Волгоградским областным судом, – сообщила главный помощник прокурора по региону Оксана Черединина. – Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под стражей.

Напомним, 7 февраля 23-летнюю девушку задержали за скандальное видео с «Родиной-матерью» по возвращении из Шри-Ланки в аэропорту Шереметьево.