



В заключительный день всероссийских соревнований по лёгкой атлетике памяти Юрия Красильникова в манеже стадиона «Центральный» волгоградские спортсменки завоевали две медали в прыжках в длину.

В категории Ж16 победу одержала Мария Карнаухова (Волгоградская область) – её результат 5,52 м принёс команде золото. Чистая серия прыжков и уверенная попытка в финале – результат работы её тренера Светланы Ивановны Поляковой. В этой же группе личные рекорды установили Олеся Суворова (Саратовская область, 5,45 м) и Наталья Гаврилова (Челябинская область, 5,43 м), занявшие второе и третье места.

В категории Ж18 серебряную медаль выиграла Марина Илюшина (Волгоградская область), показав 5,57 м – это её личный рекорд. Победительницей группы стала Эвелина Белокозова из Оренбургской области (5,71 м, ЛР), бронзу взяла Диля Кабирова из Татарстана (5,48 м).

Манеж диктует свои законы: в закрытом помещении результаты часто чуть скромнее уличных, поэтому личные рекорды здесь – показатель настоящей формы и умения собраться в нужный момент. Для волгоградских девушек эти цифры – не просто метры, а заявка на будущее.

Александр Веселовский

Фото: МБУ ДО СШ 5 г. Волгоград