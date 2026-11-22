



Специалисты объяснили жителям Волгоградской области, почему неправильное использование антимикробных препаратов приводит к антибиотикорезистентности – устойчивости бактерий к лекарствам. Как отмечают эксперты, чаще всего причина кроется в ошибках пациентов.

Многие ошибочно полагают, что антибиотики помогают при любых заболеваниях, включая вирусные инфекции – грипп и ОРВИ. Однако эти препараты эффективны только против чувствительных к ним бактерий, а не вирусов. Избыточное употребление создает условия для размножения устойчивых форм.

Пациенты часто бросают пить антибиотики сразу после улучшения самочувствия, не завершая полный курс. Оставшиеся бактерии успевают приспособиться и выработать защиту. Кроме того, недопустимо принимать препараты по совету знакомых: то, что помогло одному, может не подействовать на другого. Назначать лекарство, определять длительность курса и корректировать его может только врач, исходя из клинической картины.

Специалисты напоминают: необоснованный прием антибиотиков и нарушение схемы лечения – главные причины роста устойчивости бактерий, что в перспективе затрудняет лечение серьезных инфекций.